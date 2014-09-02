الكهرباء : الحمل المتوقع 26200 وعجز الانتاج أمس 1200 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل متوقع اليوم الثلاثاء يبلغ 26200 ميجاوات ، مشيرة إلى أن فصل الأحمال أثناء ذروة أمس الاثنين بلغ 1200 ميجاوات.
وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس الاثنين بلغ 27100 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأدنى 19910 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الساعة العاشرة و 10 دقائق صباحا.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك ، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ، ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك ، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
ومن جانبها ، ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.
أ ش أ