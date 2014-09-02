الكهرباء : الحمل المتوقع 26200 وعجز الانتاج أمس 1200 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أقصى حمل ‏متوقع ‏اليوم الثلاثاء يبلغ 26200 ميجاوات ، مشيرة إلى أن فصل ‏‏الأحمال ‏أثناء ذروة أمس الاثنين ‏بلغ 1200 ميجاوات.‏‎‏ ‏

‏وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أن الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس الاثنين بلغ 27100 ميجاوات بينما بلغ الحمل الأدنى 19910 ميجاوات.‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل ‏‏وبداية اليوم حتى الساعة العاشرة و 10 دقائق صباحا.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك ، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ، ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك ، ‏أما اللون ‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

‏ومن جانبها ، ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع المواطنين التعاون للمساهمة في ‏‏‏‏‏‏‏تخفيف أي تأثير محتمل قد يؤدي إلى فصل الأحمال.‏‎‏ ‏

أ ش أ‎‏