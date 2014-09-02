إعلان نتيجة تنسيق مدارس المتفوقين منتصف الأسبوع

قالت وزارة التربية والتعليم إن الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات الخاص بالطلاب الذين أدوا الامتحانات بمدارس المتفوقين بمدينة 6 أكتوبر ستظهر منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد تأخرها لفترة طويلة.

وطالب أبو النصر من سمير شاهين مسؤول التنسيق الإلكتروني بوزارة التعليم العالي سرعة الانتهاء من إجراءات التنسيق لطلاب مدرسة المتفوقين بنين بالسادس من أكتوبر بعد أن طالب عدد من أولياء الأمور من وزارة التربية والتعليم توضيح أسباب عدم ظهور نتيجة أولادهم بالجامعات حتى الآن.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير شاهين مسئول التنسيق الإلكتروني بوزارة التعليم العالي جميع طلاب المدرسة بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة التنسيق الخاصة بهم بالكليات العملية والعلمية في منتصف الأسبوع القادم.