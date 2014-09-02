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الحكومة الليبية تستكر الاعتداء على مقرات النازحين من “تاورغاء” بمنطقة الفلاح بطرابلس

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الحكومة الليبية تستكر الاعتداء على مقرات النازحين من “تاورغاء” بمنطقة الفلاح بطرابلس الحكومة الليبية تستكر الاعتداء على مقرات النازحين من “تاورغاء” بمنطقة الفلاح بطرابلس

ارشيفية

استنكرت الليبية الهجوم الذي طال مخيّم للنازحين من مدينة تاورغاء بمنطقة الفلاح بطرابلس على أيدي مجموعة مسلّحة، والذي أدى لمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وأعربت الحكومة في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء عن استيائها الشديد من ترويع المواطنين الليبيين في مخيمهم.

ودعت الحكومة المجموعات المسلّحة كافة إلي الكف عن مثل هذه التصرفات التي تثير الأحقاد والضغائن وتؤدي إلي محاولات الأخذ بالثأر والدخول في دوامة الصراعات بين أبناء الوطن الواحد.

كانت عملية “فجر ليبيا” قد أدانت ما وصفته بـ “الهجوم الجبان” الذي وقع على مخيم للنازحين من مدينة تاورغا ء ما أدي إلي سقوط قتيل وإصابة أربعة من المدنيين”، متعهدة “بالتعاون من الجهات الأمنية لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.

 

أ ش أ

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