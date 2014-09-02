شكري يلتقي وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني

التقى شكري يلتقي وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيمع جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني ، الذى أكد أهمية مصر السياسية والاقتصادية كشريك لألمانيا واهتمامهم من هذا المنطلق بالمساهمة في دعمها وتحقيق الاستقرار ، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي على استقرار المنطقة بأكملها ، مضيفاً أنه يتابع باهتمام الوضع الاقتصادي في مصر حيث سبق له زيارتها منذ ثلاث سنوات إبان عمله بوزارة الزراعة الألمانية.

واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية والتزامها بتبني السياسات الإصلاحية اللازمة للنهوض بالاقتصاد ، كما تناول بالشرح الملامح الرئيسية لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتطلع مصر لمشاركة ألمانيا بفاعلية فيه وقيامها بتشجيع القطاع الخاص والمساهمة الألمانية في المشروعات الاستثمارية الكبرى التي سيتم طرحها خلاله.

وأشاد شكري – الذى بدأ اول امس زيارة لالمانيا – بآليات التعاون الثنائية القائمة وضرورة تفعيلها ، خاصة بالنسبة لإقرار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بقيمة 160 مليون يورو ، ورحب بالزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وفد اقتصادي ألماني إلى مصر خلال شهر سبتمبر 2014.

ومن ناحيته.. أكد الوزير الألماني بأنه جارى بالفعل التباحث بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة لمصر ، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة ، والبنية التحتية ، والزراعة والري ، والتدريب المهني.

كما أبدى المسئول الالمانى اهتماماً كبيراً بما طرحه الوزير شكري حول إمكانيات التعاون الثلاثي في أفريقيا من خلال الوكالة المصرية للتنمية ، بالإضافة إلى فرص التعاون المشترك بين مصر والإمارات وألمانيا للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر ، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.

يُذكر أن سامح شكري وزير الخارجية ، بدأ أول أمس ، جولة أوروبية ، بدأها بزيارة ألمانيا ، ومن المقرر أن يتوجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس ، وهى المحطة الثانية من جولته الاوروبية الحالية والتى تشمل ايضا ايطاليا.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس فرانسوا اولاند فى وقت لاحق اليوم وزير الخارجية شكرى..كما يجرى الوزير ايضا مباحثات مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس تمتد على غداء عمل قبل أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

أ ش أ