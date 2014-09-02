ضبط 8 من أنصار الإخوان بالغربية بتهمة إثارة الشغب

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن الوطني مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزي من 8ضبط عناصر إخوانية صادر بشأنهم ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهم إثارة الشغب وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة بحوزتهم شعارات رابعة وشماريخ.

وهم كل من عمر عصام رشاد ابو ضيفين 16سنة طالب بمدرسة السادات الثانوية مقيم شارع البهي أول المحلة ،بدر محمد عبد الغني البربري 35سنة موظف بمكتب بريد المحلة مقيم قرية الناصرية مركز سمنود،رضا بسيوني بيومي ندا54سنة مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بقطور مقيم قرية الشين مركز قطور،عبد الله محمد أحمد الكفراوي 18سنة طالب بكلية أصول الدين بحوزته 3طبلة عليها شعارات رابعة وكمية من مواد الطلاء وإبراهيم محمد الكفراوي 20سنة طالب بكلية التربية،عاصم السيد الكفراوي 37سنة نجار مسلح مقيمان عزبة المنشاوي مركز السنطة ،أنس محمد عبد اللطيف 27سنة طالب بكلية أصول الدين مقيم قرية ميت حواي مركز السنطة وبحوزته 3شماريخ وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.