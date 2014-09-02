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الأمين العام للأمم المتحدة: الأزمة الأوكرانية لن تحل عسكريًا

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الأمين العام للأمم المتحدة: الأزمة الأوكرانية لن تحل عسكريًا الأمين العام للأمم المتحدة: الأزمة الأوكرانية لن تحل عسكريًا

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأزمة الأوكرانية لن تحل عسكريا ، محذرا الغرب من مخاطر تصعيد مسلح لهذا النزاع.

ونقلت ( سكاي نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء عن مون ـ المتواجد حاليا في نيوزيلندا ـ قوله إن “الاتحاد الأوروبي والأمريكيين وغالبية الدول الغربية يبحثون جديا فيما بينهم الطرق الواجب اتباعها للتعامل مع التدخل الروسي في الأزمة الأوكرانية” ، وأضاف أن على الجميع أن يدركوا أن لا حل عسكريا ، مؤكدا أن الحوار من أجل التوصل لحل سياسي هو الطريق الأكثر أمانا.

وأعرب الأمين العام للامم المتحدة عن أسفه من ما وصفه ب “الوضع الفوضوي والخطر” وتداعياته الإقليمية والعالمية ، وقال إن الازمة لها تداعيات إقليمية وعالمية ، ودعا السلطات الأوكرانية والروسية إلى الجلوس وحل هذه المسألة بطريقة سلمية .

ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “ناتو” يومي الخميس والجمعة المقبلين قمة لاقرار خطة تحرك للرد على سلوك روسيا في الأزمة الأوكرانية ، والذي تنظر اليه الدول الاعضاء في الحلف المتاخمة لهذا البلد (دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا) علي انه خطر يتهددها.

 

أ ش أ

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