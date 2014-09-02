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مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين من قوات “مجلس شورى ثوار بنغازي”

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مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين من قوات “مجلس شورى ثوار بنغازي” مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين من قوات “مجلس شورى ثوار بنغازي”

ارشيفية

 لقى 11 شخصا من قوات “مجلس شورى ثوار بنغازي” مصرعهم وأصيب 7 آخرون ، بعد اشتباكات مع قوات اللواء خليفة حفتر بمنطقة بنينا في بنغازي شرق ليبيا .

وذكرت غرفة عمليات “ثوار ليبيا” عبر صفحتها الرسمية على “الفيس بوك” في بيان مقتضب لها اليوم ، أن ” حصيلة القتلى من الثوار بعد اقتحامهم مرتفعات الرجمة وبنينا ، وصل 11 شهيدا و7 جرحى منهم اثنان حالتهما حرجة ” .

وقد قتل 11 جنديا من الجيش الليبي وأصيب ما يزيد عن عشرة آخرين بجروح خلال صدهم لذات الهجوم من قبل مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ، كانوا ينوون التقدم نحو مطار بنينا الدولي جنوب شرق المدينة.

ويقع العديد من القتلى والجرحى بشكل شبه يومي في صفوف الجيش ومقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ، لكن لا توجد أي حصيلة رسمية للضحايا .

أ ش أ

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