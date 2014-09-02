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منظمات يهودية تصدر مذكرة تحمل مواعيد اقتحام المسجد الأقصى

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منظمات يهودية تصدر مذكرة تحمل مواعيد اقتحام المسجد الأقصى منظمات يهودية تصدر مذكرة تحمل مواعيد اقتحام المسجد الأقصى

الأقصى

حذرت مؤسسة “الأقصى للوقف والتراث” من تزايد اقتحامات المستوطنين وأذرع الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الاقصى المبارك.

وقالت “مؤسسة الاقصى” – الناشطة فى مجال الدفاع عن المقدسات الاسلامية فى الاراضي الفلسطينية ومقرها أم الفحم داخل الخط الأخضر في بيان صحفي – إن ائتلاف “منظمات الهيكل المزعوم” أصدر مذكرة يوميات سنوية تحمل الأوقات والمواعيد التي يتم فيها اقتحام المسجد الأقصى المبارك مع تحديد الجهة المقتحمة والوقت .

وأشارت الى أن القائمين على الأجندة يقولون إن الهدف من ورائها “مساعدة من يريد الصعود إلى جبل الهيكل (وهو المسمى الاحتلالي للمسجد الأقصى) مع احد المرشدين القدامى أو المجموعات المنظَمة”.

وعبر مؤسسة الاقصى عن قلقها من “النهج القديم الجديد لمنظمات الهيكل التي تحاول أن تجعل من الأخير رمزا أو إرثا يهوديا هاما سلبه المسلمون” ، مشيرة الى أن ذلك يزيد من حملة التحريض والعداء التي يتعرض لها المسجد الاقصى منذ زمن بعيد .

وكانت مؤسستا “الأقصى للوقف والتراث” و”عمارة الأقصى” قد ذكرتا في تقرير مشترك صدر أمس الاثنين أن 1326 عنصرا احتلاليا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي ، من بينهم نحو 20 شرطيا و55 عنصر مخابرات شاركوا في “جولات الإرشاد والاستكشاف العسكري”.

 

أ ش أ

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