تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالوادي الجديد‎

تلقى نبيل العشرى مدير امن الوادي الجديد بلاغا من مديرية امن الوادي الجديد بتمكن حملة مكبرة بالتنسيق مع رئاسة مركزي الخارجة والفرافرة أسفرت عن تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات علي أملاك دولة بالزراعة بقري عين التنين عثمان بن عفان و الرواد بمركز الفرافرة وقرية المنيرة بمركز الخارجة بإجمالي مساحة 49 فدان و9 قيراط و13 سهم تعدي بالزراعة علي أملاك دولة كما تم تنفيذ قرارين أرقام 304 و308 لسنة 2014 الصادرين من مركز الخارجة لحالتي تعدي علي ارض زراعية بالبناء بقرية المنيرة بإجمالي 104 متر مربع.

وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي وتولت التحقيق