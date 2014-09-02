أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالوادي الجديد‎

Google+ Print
تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالوادي الجديد‎ تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالوادي الجديد‎

أرشيفية

تلقى نبيل العشرى مدير امن الوادي الجديد بلاغا من مديرية امن الوادي الجديد بتمكن حملة مكبرة بالتنسيق مع رئاسة مركزي الخارجة والفرافرة أسفرت عن تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات علي أملاك دولة بالزراعة بقري عين التنين عثمان بن عفان و الرواد  بمركز الفرافرة وقرية المنيرة بمركز الخارجة بإجمالي مساحة 49 فدان و9 قيراط و13 سهم تعدي بالزراعة علي أملاك دولة كما تم تنفيذ قرارين أرقام 304 و308 لسنة 2014 الصادرين من مركز الخارجة لحالتي تعدي علي ارض زراعية بالبناء بقرية المنيرة بإجمالي 104 متر مربع.

وتم تحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي وتولت التحقيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا