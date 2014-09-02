بان كي مون: لا حل عسكري للأزمة الأوكرانية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الثلاثاء، أن «لا حل عسكريًا» للأزمة الأوكرانية، وذلك في معرض تحذيره الغربيين من مخاطر حصول تصعيد مسلح للنزاع في الوقت الذي يستعد فيه حلف شمال الأطلنطي لتعزيز وجوده في شرق أوروبا.

وقال الأمين العام خلال زيارة إلى نيوزيلندا إن «الاتحاد الأوروبي والأمريكيين وغالبية الدول الغربية يبحثون جديًا في ما بينهم في الطريق الواجب اتباعها» للتعامل مع التدخل الروسي في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف: «عليهم أن يعوا أن لا حل عسكريًا، إن حوارًا سياسيًا من أجل التوصل لحل سياسي هو الطريق الأكثر امانا»، معربًا عن أسفه «للوضع الفوضوي والخطر» وتداعياته «الإقليمية والعالمية».

ويعقد رؤساء دول وحكومات الحلف الـ 28 يومي الخميس والجمعة قمة يتوقع أن يقروا خلالها خطة تحرك للرد على سلوك روسيا في الأزمة الأوكرانية والذي تنظر إليه الدول الأعضاء في الحلف المتاخمة لهذا البلد (دول البلطيق وبولندا ورومانيا وبلغاريا) على أنه خطر يتهددها.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي، أندرس فوج راسموسن، أكد الإثنين أن آلاف الجنود الأطلنطيين من أسلحة الجو والبر والبحر مُعززين بقوات خاصة يمكن أن ينتشروا «في غضون أيام» في أوروبا الشرقية.

ومنذ أسبوع تتهم كييف ومعها الغرب روسيا بأنها أرسلت جنودًا نظاميين إلى شرق أوكرانيا، وقد أسند هذا الاتهام بأدلة هي عبارة عن صور التقطتها أقمار صناعية.

وفي حين تقول كييف إن 1600 جندي روسي دخلوا أراضيها، يقول الحلف إن عدد هؤلاء هو ألف جندي بينما تنفي موسكو هذا الأمر نفيا باتا.