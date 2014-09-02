بالصور .. 42 دولة مشاركة بمؤتمر الإتحاد العربي للتأمين بمدينة شرم الشيخ

انطلقت مساء أمس الإثنين فعاليات الحفل الإفتتاحي لأعمال مؤتمر “الاتحاد العربى للتأمين” فى مدينة شرم الشيخ بمشاركة 42 دولة عربية وإفريقية وأوروبية .

وقد بلغت اعداد المشاركين فى المؤتمر حتى الآن 1500 مشارك من مختلف دول العالم. ويعقد المؤتمر برعاية رئيس جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1إلى 4 سبتمبر2014 تزامنا مع الإحتفال باليوبيل الذهبي للإتحاد “تحت شعار ” اليوبيل الذهبي للإتحاد العام العربي للتأمين إنطلاقة لرسم إستراتيجية صناعة التأمين العربية ” .

يستضيف المؤتمر حوالي 2000 مشارك يمثلون كبار التنفيذين وصناع القرار من أسواق التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والعالمية مما يتيح فرصة ممتازة لمقابلة شركاء الصناعة ويوفر فرص التواصل مع مجموعة متميزة من المتحدثين ومناقشة القضايا والتحديات الهامة التي تواجه صناعة التامين .

من جانبه رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعقد تلك المؤتمرات ذات الحضور الكثيف وعودة شرم الشيخ كما كانت مدينة للمؤتمرات وفتح آفاق جديدة لسياحة المؤتمرات ، كما أضاف انه مستعد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح تلك المؤتمرات لما لها من مردود ايجابي نحو تنشيط السياحة، كما أبد ي الحضور إمتنانهم الشديد للمحافظ لما قدمه من مساعدات وجهود مبذولة لانجاح هذا المؤتمر كما وجهوا الشكر للقائمين على مدينة شرم الشيخ والذين جعلوها تظهر بهذا المظهر الرائع .

وقام المحافظ بالقاء كلمة الترحيب والإفتتاح لهذا المؤتمر وهنأ الحضور على احتفالهم باليوبيل الذهبي واكد إن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين الجهات والشركات المتخصصة فى التأمين بين مصر وكبرى الشركات بالدول العربية والإفريقية بهدف تطوير سوق التأمين ، كما اضاف ان مثل هذه المؤتمرات لها اثرها البالغ في تنشيط السياحة وتعويض جزء كبير من الخسائر التي تكبدتها الشركات والفنادق العاملة في مجال السياحة كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة لرئيس الإتحاد العربي للتأمين ورئيس الإتحاد المصري للتأمين.