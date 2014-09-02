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سلمى رشيد تلتقي معجبيها وتعايد العجزة في إجازتها

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سلمى رشيد تلتقي معجبيها وتعايد العجزة في إجازتها سلمى رشيد تلتقي معجبيها وتعايد العجزة في إجازتها

الإثنين 01-09-2014 23:16

سافرت مشتركة "أراب أيدول"، في نسخته الثانية، المغربية سلمى رشيد، إلى شمال المغرب، لقضاء إجازتها الصيفية السنوية. لكنها استغلّت الفرصة والتقت معجبيها بمدينة تطوان، حيث التقطوا معها صوراً تذكارية، وسط أجواء من الفرح بوجود نجمتهم التي صوتوا لها خلال البرنامج وشجّعوها بعد انتهائه.

سلمى أيضاً حرصت على زيارة جمعية "مهد البراءة للأطفال"في ،مستشفى سانية الرمل ودار العجزة بمدينة تطوان، إذ شاركت معجبيها على موقع "تويتر" و"فيس بوك" صوراً لا تخلو من البراءة والمواساة مع الأطفال والعجزة.

 

 

 

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