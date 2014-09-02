تيم حسن يعتمد "خطّة بديلة" في مصر!

حسم الفنان السوري تيم حسن إطلالته السينمائية الثّانية بعد فيلمه "ميكانو" الذي قدّمه في العام 2009، وذلك من خلال الفيلم المصري "خطة بديلة"، من تأليف محمد علام، وإخراج أحمد عبد الباسط.

وعن أحداث فيلمه الجديد، قال حسن في بيان صحفي تلقّت "سيدتي نت" نسخة منه، "تتناول أحداث الفيلم قضايا تتعلق بالتّلاعب والخداع واستغلال النفوذ، وما يتعلق به من إشكاليات يتعدى تأثيراتها الشخصي لترمي ظلالها ثقيلة على أقدار الآخرين ومصائرهم، وذلك من خلال صديقين درسا سويةً، كل منهما يقرأ الأحداث والقوانين والحياة على طريقته الأمر الذي يضعهما في مواجهة بعضهما البعض في صراع يفرض منطقه الخاص".

وحول تعاونه مع الفنّان خالد النّبوي قال النّجم السوري: "كان اللقاء مع النجم خالد النبوي خاص وجميل، أتمنّى تكراره لما يتميّز به خالد من أخلاق فنية وحرفة رفيعة".

وتابع حسن: "لم أشتغل سينما بعد فيلمي الأوّل في مصر "ميكانو"، فماعرض بعده لم يكن مقنعاً، فآثرت التأنّي بانتظار النّص الجيد لاشتغله، وهو ما وجدته أخيراً في فيلم "خطة بديلة".

وأضاف تيم: "منذ دخلت مصر ورغبتي الحقيقة كانت العمل في السّينما المصرية، ولكنني لن أقبل العمل في فيلم بنص سيء لمجرد أنه سينما فقط".

يشار إلى أنّ فيلم "خطّة بديلة" من بطولة: عزت أبو عوف، وأمينة خليل، وفريال يوسف، وصبري عبد المنعم، وأحمد صيام، وتميم عبده، ورانيا الملّاح..

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