باسل خيّاط وعابد فهد يتفاوضان من أجل "علاقات خاصة"

تعود المخرجة السورية رشا شربتجي إلى الدراما السّوريّة من جديد، بعد غيابها العام الماضي عنها لانشغالها بعملها الخليجي "وش رجعك"، وستقدّم خلال موسم دراما رمضان 2015 عملاً سوريّاً مشتركاً بإنتاج عالي المستوى ونجوم من الطراز الرفيع.

وسترفع شربتجي يوم غد الاثنين في لبنان، السّتار عن عملها الاجتماعي الرّومانسي الجديد "علاقات خاصة"، الذي كتبت نصه الكاتبة السورية نور شيشكلي والكاتب مؤيد النابلسي، في حين تتولى إنتاجه شركة فرح السورية للإنتاج الفني، بشراكة لبنانيّة مع شركة "أون لاين برودكشن.

سيتم تصوير العمل بين سوريا ولبنان ومصر، وقد تُصور بعض مشاهده في تركيا، كذلك سيتم تصوير جزء كبير من العمل في العاصمة السورية دمشق.

العمل اجتماعي رومانسي يغوص في تفاصيل العلاقة التي تجمع بين المرأة والرجل، ويكشف أسرارهما الأزليّة مصوّراً الواقع من وجهة نظر المرأة، ومن وجهة نظر الرجل عارضاً مشكلاتهم الحياتية.

"علاقات خاصة" يروي قصة أربع حفلات زفاف مختلفة يتم التّحضير لها، بطرق مختلفة وأماكن مختلفة وطقوس متمايزة، كذلك هناك زواج خامس غير محسوب ومبني على الصدفة.

سيضم العمل ببطولته نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية في مقدمتهم من سوريا: باسم ياخور، وديمة قندلفت، ومنى واصف، وجيني اسبر، وعبد الهادي الصباغ، وضحى الدبس، ورنا شميس، وعلاء الزعبي، في حين لا يزال التفاوض جارياً مع النجمين عابد فهد وباسل خياط ليكونا ضمن أبطال العمل.

أما من لبنان فسيكون في العمل النجوم: عمّار شلق، وميرفا القاضي، وكارمن لبس، وفادي ابراهيم، وجوي خوري، وأية طيبة، وطوني عيسى وغيرهم ومن مصر سيلعب أحد أدوار البطولة النجم المصري أحمد زاهر، ولا يزال التفاوض جارياً أيضاً مع النّجمة إيمان العاصي.

سيُعرض المسلسل على التلفزيون السوري، ومحطة ال LBCI اللبنانية وهذا بشكل مبدئي إضافة لمحطات أخرى مهمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

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