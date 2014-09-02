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افتتاح فرع «الجامعة الإلكترونية» بالطائف.. الأربعاء

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    يدشن مدير جامعة الطائف أ.د. عبدالإله بن عبدالعزيز باناجة ومدير الجامعة الإلكترونية أ.د. عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بمدينة الطائف يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة عصراً بقاعة المحاضرات الصغرى بجامعة الطائف في الحوية.

وسيحضر الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة وكلاء جامعة الطائف والجامعة السعودية الإلكترونية وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدداً من منسوبي الجامعتين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ويصحب حفل الافتتاح انطلاق فعاليات اللقاء التعريفي ببرامج وأنشطة الجامعة الإلكترونية، الجدير بالذكر أنه تم تعيين الدكتور عادل بن عبدالله قبوري مشرفاً عاماً على فرع الجامعة بالطائف.

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