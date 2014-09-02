جمال الغيطاني: أعمال نجيب محفوظ تحولت لأفلام وتقام لها مهرجانات في الخارج

قال جمال الغيطانى الكاتب والأديب الكبير إن أشد ما يؤلمه ونحن نمر بالذكرى الثامنة لرحيل أديب نوبل العالمى نجيب محفوظ الذى رحل عن عالمنا عام 2006 إنها تمر مرور الكرام دون تقدير وإحياء من الدولة ، مشيراً إلى أن الأديب العربى الوحيد الذى تنطبق عليه لقب عالمى بجدارة هو نجيب محفوظ ، حيث لا يوجد مكتبة فى العالم وإلا فيها كتب وروايات له .

وأضاف الغيطانى ، خلال حواره على ” العربية الحدث ” مساء أمس الأثنين :” أن الذاكرة الثقافية فى مصر فيها انقطاع ولا يوجد اهتمام بأعمال وتاريخ نجيب محفوظ وخير دليل أنه لا يوجد كتاب يدرس لطلاب المدارس عن محفوظ على الرغم من قيمته الوطنية والعالمية ” .

وأشار إلى أن محفوظ الذى لا يزال بإبداعه وشخصه هو «المعلم الأكبر» فى مسيرة الرواية العربية ، موضحاً أن حضور محفوظ خارج مصر أكثر من الداخل وما زال العالم يحاول اكتشاف عالم الأديب العالمى ، موضحاً أن محفوظ استطاع تجسيد كل شخصيات الحارة في مؤلفاته ، سواء الفتوة ، والمرأة وغيرها من الشخصيات بعمق شديد .

ولفت الغيطانى إلى أن محفوظ حفظ تراث القاهرة القديمة ولولاه لضاع الكثير منها، كما أن هناك أماكن أكثر أهمية من التي ذكرها محفوظ في رواياته إلاأنها اختفت ولم يعد يذكرها أحد، لأنه لم يكتب عنها ، مشيراً إلى أن بعض الأدباء هم من افتعلوا أزمة رواية أولاد حارتنا .

وأوضح الغيطانى أن معرفته بنجيب محفوظ بدأت منذ عام 1959 ، ولم تنقطع علاقته به حتى وفاته، مشيراً إلي أنه آخر شخص رأه محفوظ، مؤكداً أنه تأثر بالأديب نجيب محفوظ واستفاد منه كثيرا، لاسيما وأنه مؤسس الرواية الحديثة، وتعلم منه القدرة على ضبط الوقت، لافتاً إلى أن محفوظ عبر عن هموم المواطن البسيط وحياته اليومية في معظم رواياته، إضافة إلى المزج بين العامية والفلسفة المستوحاة من قضايا وهموم الحارة، وظهر ذلك في شخصية الفتوة.

وتابع أن محفوظ هو الكاتب العربى الوحيد الذى تشعب فى مسارات الحياة كلها، وأصبح أيقونة فى الأدب الإنسانى ما عدا فى مصر، لدرجة أنه لم يعد يحظى باهتمام نقدى يليق به، ولم تعد هناك إلا قلة تتذكر أدبه بين الحين والآخر، وهو ما يعنى أن كبار الكتاب ممن رحلوا والذين مازالوا على قيد الحياة سوف يتم نسيانهم .

واقترح الغيطانى إنشاء ما يسمى بالمزارات المحفوظية تخليدا لذكرى الأديب العالمي ، مطالباً بإعلان منطقة زقاق المدق محمية ثقافية وهو المكان الذى أفرد له محفوظ رواية كاملة ليروى حكايات الجوانب الضيقة بالزقاق ويصنع منها عالماً يخلد تاريخ هذا المكان البسيط .