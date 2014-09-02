بدء تخفيض المخالفات المرورية 50% في أم القيوين

بدأت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أم القيوين صباح أمس تطبيق قرار خفض قيمة المخالفات المرورية الخاصة بالمخالفات التي سجلت في إمارة أم القيوين ولم يترتب عليها حجز المركبة بقيمة 50%، كما يمكن لأصحاب المركبات المخالفة دفع قيمة المخالفات في جميع إدارات المرور والترخيص بالدولة وذلك لمدة 3 أشهر وسوف تنتهي المهلة الخاصة بالتخفيض بتاريخ الخامس من ديسمبر المقبل.

وأكد المقدم سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات حرص الشرطة على تشجيع جميع أصحاب المركبات لتسجيل مركباتهم سنويا بغرض تحقيق السلامة المرورية والتأكد من صلاحية المركبة لذلك جاء قرار خفض قيمة المخالفات بنسبة 50% لتشجيع جميع المخالفين للاستفادة من القرار ودفع قيمة المخالفات المسجلة في جميع ادارات المرور والترخيص على مستوى الدولة.

وأشار إلى وجود إقبال من الجمهور على دفع المخالفات في اليوم الاول بمقر إدارة المرور في أم القيوين، لافتا الى أن القيادة العامة لشرطة أم القيوين درجت منذ عام 2011 على تطبيق قرار خفض قيمة المخالفات بنسبة 50% لتشجيع أصحاب المركبات على تسجيل مركباتهم سنويا بهدف التأكد من صلاحية المركبة والتي يترتب عليها سلامة سائق المركبة