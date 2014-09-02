«الخدمة الوطنية» تدعو خريجي الثانوية لمراجعة المراكز

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جميع خريجي الصف الـ 12 في المرحلة الثانوية لهذا العام الذين لم يتم تحديد موقفهم من الالتحاق بالخدمة الوطنية إلى مراجعة مراكز التسجيل للضرورة القصوى.

وكانت الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية التحقت بمراكز التدريب مطلع الأسبوع الجاري في 5 مراكز على مستوى الدولة، فيما أعلنت الهيئة أن باب التسجيل مفتوح للدفعة الثانية التي يتوقع أن تبدأ الالتحاق بمراكز التدريب منتصف ديسمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة أنها ستنفذ في شهر أكتوبر المقبل زيارات للمدارس لتسجيل طلاب المدراس عبر بطاقات الهوية لتسهيل عملية تسجيلهم في مراكز التسجيل لاحقاً، وأكدت أنه لن يستثنى من مراجعة مراكز التسجيل أي خريج ثانوية عامة لعام 2013- 2014 حتى لو زاد مجموعه على 90 % أو كان حاصلًا على منحة دراسية أو قبول في جامعات حكومية أو خاصة داخل الدولة أو خارجها أو من لديه إعفاء طبي من جهة خارج نطاق اللجنة الطبية التابعة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، إذ يتوجب على هذه الفئات أيضاً مراجعة مراكز التسجيل لتحديد موقفهم من التجنيد.

وكانت الهيئة حددت مواليد 29 مايو 1984 وأعلى للتسجيل في الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية التي بدأ تسجيلها مؤخراً وتلتحق بمعسكرات التجنيد 17 ديسمبر المقبل، حيث يتوقع أن يتراوح عدد الملتحقين بالدفعة الثانية بين 5 إلى 6 آلاف مجند. كما أعلنت الهيئة أنها ستعمل على افتتاح مراكز تسجيل متنقلة في دلما وغياثي والسلع ومدينة زايد بالمنطقة الغربية في أبوظبي لاستقبال شباب الوطن.

تعزيز

استقبلت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية مطلع الأسبوع الجاري الدفعة الأولى من المنتسبات للخدمة الوطنية من جميع أنحاء الدولة، وتبلغ مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندات اللواتي بلغن 18 عاماً ولم يتجاوزن سن الثلاثين عاماً ولهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت دون أي شروط من خلال تقديم إشعار خطي منهن أو من ولي أمرهن يوضح الرغبة في ذلك.

ويتوجب على المجندات السكن في المعسكر خلال فترة التدريب الذي يقيم به عدد من المدربات الإناث في معسكر منفصل تماماً عن معسكرات تدريب المجندين.

وقالت الدكتور موزة الشحي من جناح الصحة والطب الرياضي بالقوات المسلحة في تصريح سابق إن الخدمة الوطنية ستركز على تهيئة وتنمية الأساليب والحياة الصحية للمجندين ورفع لياقتهم البدنية والصحية من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة الأمر الذي يدعم المجند لتلبية المتطلبات البدنية في أي واجب يؤديه خلال التحاقه بالخدمة.

وأوضحت أنه سيتم أيضاً الاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية للملتحقين بالخدمة الوطنية من خلال أقسام مختلفة منها قسم الحمية والتغذية لتحسين مستواهم البدني وقسم الطب الرياضي للحد من حدوث إصابات للعضلات والعظام والوقاية من الإصابات وإدارة ومعالجة الإصابات إضافة إلى قسم الأداء البدني لضمان الاستعداد البدني للفرد بالفنون القتالية العسكرية المحددة.

غرامات

نص قانون الخدمة الوطنية على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 50000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف بدون عذر عن مشروع تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مُلزم بالخدمة الوطنية تخلص أو حاول التخلص منها بطريق الغش أو بإحداثه بنفسه إصابات أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو بتقديمه مستندات تخالف الحقيقة وترتب على ذلك استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل خدمته الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق، ولا يجوز توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة.

مواقع التواصل الاجتماعي تشعل الحماسة في تلبية نداء الوطن

تزامناً مع بدء التدريبات العسكرية للدفعة الأولى من منتسبي الخدمة الوطنية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحماسة مواطني الدولة تجاه الخدمة الوطنية مؤكدين أنها تأتي انسجاماً مع رغبتهم في الانخراط في الخدمة الوطنية، وأنها فرصة ذهبية لرد الجميل للوطن، مبدين استعدادهم الكامل للدفاع عن تراب الوطن وعزته واستقراره فالخدمة الوطنية بالنسبة لهم وسام وشرف يدعو للفخر ويبعث في النفس الرفعة والكرامة.

وأكدوا خلال تغريداتهم عبر موقعي التواصل «تويتر» و«فيسبوك» استعدادهم التام للانخراط في الخدمة الوطنية آياً كانت تبعاتها وصعوبتها فهي تعلم الصبر وتحمل المسؤولية وتعزز المقومات الشخصية فضلًا عن أنها واجب شرعي ووطني وشرف للإنسان يفتخر به طوال حياته.

وغرد مروان جاسم السركال بقوله :كل التوفيق لشباب الوطن على تلبية نداء الوطن والالتحاق بالخدمة الوطنية فخورون بكم وكلنا للوطن .. ها هم رجال الإمارات ورجال زايد.

وقال خالد المرزوقي : يا شباب الوطن لبوا نداكم واحموا الدار ضد الطامعين، الخدمة الوطنية عزة وشرف لكل فرد، وأقسم إيهاب القديسي في تغريدة له بقوله : أقسم بالله، أتمنى أن تروي دمائي أرض الإمارات المباركة ليس اذناً للحرب بل عشقاً للأرض، وعلق المستشار أحمد الملا بقوله : إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف.

وفي تغريدة للدكتور علي النعيمي قال فيها :الإقبال الشديد من قبل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية الذي أدى إلى تمديد التسجيل، رسالة وطنية بامتياز.

وأكد عدد من شباب المواطنين أن الخدمة الوطنية تدعم الشباب وتعزز قدراتهم في الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية وتفتح أمامهم فرصاً للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم وإبداعاتهم، فضلًا عن أنها تقدم فرصة للشباب لرد الجميل لهذا الوطن الغالي الذي لم يبخل على أحد.

وهنأت حصة الفلاسي في تغريدة لها شباب الوطن الذين انخرطوا في الخدمة الوطنية وقالت:هنيئاً لكل منتسبي الخدمة الوطنية تلبية نداء الوطن، وهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم، ويوم السبت كان عيد وفخر كل إماراتي بكم، وكتب خليفة البرمكي واجب وطني، وشرف لكل شاب مواطن، فخدمة الوطن وسام يفخر به كل من يخدمه لينعم بالأمن والأمان.

رجال الشدائد

وأنشد عبدالله إسماعيل بقوله : فطلبنا العيش أحراراً كراماً .. وزرعنا الأرض حباً وسلاماً .. وتسلّحنا كتاباً وحساماً، وغرد أبو سفيان الإماراتي : تديناً أقول مستعدون أنا وعيالي لخدمة وطننا الغالي حرسه الل بالتوحيد والسنة ومحتسبون الأجر فالدفاع عن أرض الإسلام شرف.

وفي تغريدة للدكتور محمد يوسف قال فيها: هنيئاً لرجال سيشهد التاريخ لهم أنهم أول دفعة تنال شرف الانضمام للخدمة الوطنية وهنيئاً لمن كان هذا المجد مطلبه، وغردت نورة الكعبي قائلة : لكل منتسبي الدفعة الأولى في الخدمة الوطنية أنتم فخرنا وسندنا ومستقبلنا، وقال إبراهيم بهزاد :كل بيت إماراتي يفتخر بأبنائه وبناته ممن سيلتحقون بالخدمة الوطنية بيتنا متوحد وكلنا أسرة واحدة، وغرد محمد سعيد بقوله : خدمة الوطن شرف لا يضاهيه شرف، بل هو شرف عظيم، فلنرد جميعاً لبيك يا وطن .. لبيك يا خليفة.

وأنشد ضرار بالهول الفلاسي في تغريدة له بقوله : عشتِ يا إمارات السلام .. أفتدي أرضكِ بـروحي .. حتى لو تنزف جروحي .. وابني أمجادكِ صروحي.. عشتِ يا إمارات السلام، وقال راشد المري :فخورون بكم، ومعتزون ولا عزة لنا بعد الدين إلا برجال هذا الوطن الغالي، فأنتم حماة الوطن وأنتم بناة المستقبل.