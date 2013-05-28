والد أحد الجنود المحررين: نجلى لم يعد للمنزل.. والخاطفون سلموه للجيش بملابسه الداخلية

والد «إسلام»: أخبرنى أن «الداخلية» قررت إرساله وزملاءه إلى «العمرة».. ومصدر: جميع الجنود لم يعودوا لبيوتهم

كتب : حسن صالح منذ 37 دقيقة

قال والد المجند إسلام إبراهيم عباس، أحد المجندين الـ7 الذين اختطفوا فى سيناء، وأطلق الخاطفون سراحهم بعد انتشار الجيش والشرطة استعدادا لشن عملية عسكرية ضدهم، إن ابنه لم يعد إلى قريته حتى الآن، فيما قال مصدر مقرب من العائلة إن زملاء إسلام لم يعودوا لقراهم أيضاً. وأوضح والد المجند أنه التقى نجله فى الحفل الذى أقامه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لتكريم الجنود، واطمأن على صحته، موضحاً أنه بخير ويستعد للعودة للقرية فى غضون 24 ساعة، لقضاء إجازة مع العائلة، ولقاء جدته التى ربته ولم تره منذ غادر القرية قبل الحادث بساعات.

وأضاف أن نجله أخبره أنه فى أحسن حال، وأن الوزارة تعد لاصطحابه هو وزملاؤه لرحلة عمرة تقديرا لهم، مشيراً إلى أنه سمع أن الجنود المخطوفين تعرضوا للضغط خلال فترة احتجازهم، حيث سرقت كافة متعلقاتهم من تليفونات محمولة وملابس ومستلزمات كانت معهم، حتى إنهم أطلق سراحهم بالملابس الداخلية، قبل أن تتسلمهم القوات المسلحة وتوفر لهم ملابس لاستقبال الرئيس.

وأوضح والد إسلام أن نجله طلب منه ملابس مدنية ليرتديها عند عودته لقريته، ووجه الشكر للرئيس والفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على ما بذلوه لإعادة الجنود، وطالبهم باستمرار عمليات تطهير البؤر الإرهابية بسيناء، مؤكدا أن تحرير نجله وزملائه لا يعنى التوقف عن محاربة الإرهاب، وأنه لا يزال يشعر بالخوف على حياة ابنه.

من جهته، أكد مصدر مقرب من العائلة أن هناك تعليمات لإسلام بعدم الحديث لوسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه خلال حفل التكريم لم يسمح للمجندين بالاختلاط بالإعلاميين أو الإفصاح عن تفاصيل عملية خطفهم، مشيراً إلى أن إسلام أخبر أسرته أنه عاش لحظات صعبة وشاهد الموت بعينيه مع الخاطفين الذين أجبروه وزملاءه على الأقوال التى سمعها الناس بالفيديو.

من ناحيته، قال عم المجند، الذى حضر مع والد إسلام حفل التكريم، إن نجل شقيقه بخير وسيعود خلال الـ24 ساعة المقبلة للقرية، وأضاف أن عودة المخطوفين كانت أبلغ رد على رجوع هيبة الجيش والدولة، مطالبا الجيش باستكمال مهمته فى تطهير سيناء من العناصر الإرهابية.

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