1326 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى الشهر الماضي

أفادت مصادر مقدسية أن المسجد الأقصى المبارك شهد اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين اليهود خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكرت مؤسستا “الأقصى للوقف والتراث” و”عمارة الأقصى” – في تقرير مشترك صدر اليوم الاثنين – أن 1326 عنصرا احتلاليا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، وأن من بينهم نحو 20 شرطيا و55 عنصر مخابرات شاركوا في “جولات الإرشاد والاستكشاف العسكري”.

وأوضح التقرير أن الاقتحامات تكررت بشكل يومي طيلة أيام الأسبوع، أي ما مجموعه 21 اقتحاما خلال الشهر الماضي، كان أوجها في ذكرى ما يطلق عليه الاحتلال “ذكرى خراب الهيكل” المزعوم في التاسع من الشهر الماضي.

وأضاف أن الاحتلال كرر في كثير من أيام الأسبوع منع النساء الفلسطينيات من دخول الأقصى بشكل مطلق، كما تكررت الاعتداءات على المصلين من الرجال والنساء داخل وخارج المسجد.

وبيّن التقرير، أنه ومع كل إجراءات وتضييقات الاحتلال فإن نشاطات وفعاليات الرباط الدائم وشد الرحال إلى الأقصى بقيت مستمرة على الدوام، كما حاول المصلون في أكثر من مرة إحباط مخططات الاحتلال باقتحام جماعي كبير للأقصى.

أ ش أ