مساعد البشير يبحث مع السفير المصري بالخرطوم سبل تطوير العلاقات المشتركة

بحث مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي، مساء أمس الاثنين، مع السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان ومصر وسبل تفعيلها بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين.

وقال السفير أسامة شلتوت- في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري- إن اللقاء اتسم بالشفافية والجدية، وتطرق إلى مجمل القضايا ذات الصلة بمسار العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا الآثار الإيجابية لافتتاح معبر”أشكيت قسطل” على الحدود بين الدولتين الذي تم افتتاحه مؤخرا .

واعتبر شلتوت، فتح المعبر فرصة لشعبي البلدين لتبادل المنافع، خاصة رجال الأعمال، منوها إلى إبرام اتفاق بتطوير التبادل التجاري وخلق فرص لرجال الإعمال بالبلدين، وتفعيل الاتفاقيات السابقة في هذا المجال.

وأوضح السفير المصري بالخرطوم، أنه ناقش مع مساعد الرئيس السوداني، المتعلقة بمسار العلاقات المشتركة في شتى المجالات والعقبات التي تعتريها، فضلا عن طرح جملة من الأفكار والحلول التي ترمي إلى استدامة العلاقات الطيبة بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان وسبل تطويرها.

> أ ش أ