زواج أنجلينا جولي لم يشغلها عن سوريا

برغم أنّ النجمة العالمية Angelina Jolie عروس جديدة، بعد علاقة حبّ استمرّت 9 أعوام، إلا أنّ اللحظات الرومانسيّة، التي تعيشها الآن لم تشغلها عن سوريا وما يحصل فيها من مجازر وتهجير.

فقد أصدرت المبعوثة الخاصّة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بياناً حول الوضع الراهن في سوريا، كتبت فيه:" 3 ملايين لاجئ سوري ليست مجرد إحصائيّة أخرى، بل اتّهام بأننا فشلنا جميعاً في وضع حدّ للحرب في سوريا".

وأضافت النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار عن أعمالها الإنسانية: "الاستقرار الدوليّ ينزف دائماً في سوريا، ويتمّ تجاهل قرارات مجلس الأمن. جرائم الحرب ترتكب بشكل يوميّ، واللاجئون السوريون يموتون في البحر الأبيض المتوسط محاولين الوصول إلى أوروبا. نحن بحاجة لنبذل المزيد من الجهود لحلّ النزاع ودعم 13 مليون سوريّ بحاجة إلى ذلك".

وختمت Angelina ، البالغة من العمر 39 عاماً، البيان بالقول:"إن سمعة النظام الدولي على المحك بوجود آلاف الأرواح المهدّدة في سوريا".

يُذكر أنّ النجمة Angelina Jolie، التي تزوجت، في 23 آب، بحبيبها النجم Brad Pitt في "نيس" في فرنسا، موجودة حالياً برفقة زوجها في مالطا لتصوير فيلمهما الجديد.

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