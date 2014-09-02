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بالصّور: ديمة بياعة وتيم حسن معاً من جديد

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بالصّور: ديمة بياعة وتيم حسن معاً من جديد بالصّور: ديمة بياعة وتيم حسن معاً من جديد

الإثنين 01-09-2014 18:32

احتفل الفنّان السّوري تيم حسن بعيد ميلا ابنه الأكبر "ورد"، حيث اجتمع بعد طول غياب مع طليقته الفنّانة السورية ديمة بيّاعة.
وبدت العلاقة وديّة بين النجمين المُنفصلين خاصّة بالصّور التي جمعتهما سويّاً مع الأولاد، وهو ما صدَم جمهورهما الذّي ظنّ للحظة أنّهما قد عادا لبعضهما، لولا وجود زوج ديمة الحالي أحمد الحلو في الحفل أيضاً.
وما أثار استغراب المتابعين، العلاقة التي بدت طبيعيّة جدّاً بين تيم وديمة، وكأنّ الأخيرة لم تصرّح الشهر الماضي أنّه خانها مع نسرين طافش.
وتمّت إقامة حفل عيد ميلاد ابنهما الأكبر "ورد" في دبي بحضور أصدقاء "ورد"، وجدّته مها المصري.

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