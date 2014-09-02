يونيفرسال ميوزك مينا تطلق "هب الهوا" لستار سعد الفائز ببرنامج "ذا فويس"

أطلقت شركة " يونيفرسال ميوزك مينا" أغنية للفنان العراقي ستار سعد الفائز بالموسم الثاني من برنامج" ذا فويس" بعنوان "هب الهوا" الذي تعاون من خلالها مع الملحن والفنان وليد الشامي والشاعر كاظم السعدي، وتوزيع حسام كامل، وذلك في باكورة موسم الأغنيات التي تعتزم الشركة إطلاقها في الفترة المقبلة، ضمن خطة الإنتاج الذي وضعته لعدد من الفنانين النجوم الذين وقعوا عقودا معها.

وأوضح باتريك بولس المدير الإداري لمجموعة "يونيفرسال ميوزك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ستار سعد فنان فريد من نوعه، و نحن فخورون بأن يكون لدينا فنان مثله وأن يكون إطلاق مسيرته الفنية من خلال يونيفرسال ميوزك، كما أضاف أنه مع إطلاق أغنية النجم ستار سعد "هب الهوا"، ستعتمد الشركة إطلاق أغنيات فنانيها ونجومها بشكل دوري، وكشف عن أن الشركة وقعت عقوداً مع عدد من النجوم الكبار من الصف الأول في الوطن العربي، والذين ستتعاون معهم الشركة لأول مرة.

ستار سعد يتمتع بصوت قوي وقدرة فائقة على أداء أصعب الجمل الموسيقية وتحديداً الموال العراقي والفلكلور. شغفه للموسيقى والغناء وتمكنه من الأداء المحترف، أثار إعجاب وتشجيع كبار النجوم منذ بداية ظهوره في برنامج "ذا فويس" كذلك المشاهدين الذين صوتوا لنيله اللقب بجدارة.

"هب الهوا" متوفرة حالياً في جميع المتاجر الموسيقية العالمية تصل إلى 200 متجر موسيقي منها "iTunes stores – Nokia Mix Radio – Anghami" في أكثر من 240 دولة في العالم، وخدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم، وحالياً يتم التجهيز لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بين بيروت ودبي.

وعن سبب تعديل برنامج إطلاق الأغنيات، أشار يوسف دندش مدير مجموعة "أوغاريت" للإنتاج الفني "الشريكة في المشروع" إلى أن الأوضاع العامة في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً كانت وراء تأجيل إطلاق أغنية النجم ستار سعد "هب الهوا"، وأضاف بأن ستار سيتواجد في دبي خلال الأيام المقبلة لإجراء مقابلات إعلامية مع عدد من الوسائل الإعلامية في المنطقة، وبعدها سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا للقيام بجولة فنية وإحياء عدد من الحفلات للجمهور العراقي والعربي المقيم هناك، ثم يعود لإطلاق ألبومه الغنائي الأول، والذي تعاون فيه مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين على الساحة الفنية العربية حالياً منهم على سبيل المثال لا الحصر "علي صابر" و "حاتم العراقي" وغيرهم.