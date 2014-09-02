جورج كلوني أكثر النجوم وسامةً فوق الـ40

برغم أنّ أكثر النجوم يسعون جاهدين للحفاظ على جمالهم حين يتخطون عتبة الـ40، إلا أنّ النجم العالمي George Clooney استطاع بوسامته الطبيعة أن يهزم أهمّ نجوم هوليوود، وأن يتربّع على عرش قائمة أكثر النجوم وسامةً فوق الـ40.

ففي استطلاع رأي لـ1000 شخص، أُجري لمعرفة مَن هو الرجل الأوسم فوق عمر الـ40، احتلّ Clooney، البالغ من العمر 53 عاماً، المرتبة الأولى، متفوقاً بذلك على العريس الحديث Brad Pitt، البالغ من العمر 50 عاماً، والذي حلّ في المرتبة الثانية.

ويعود السبب في أنّ Clooney في المرتبة الأولى إلى أنّه لم يصبغ شعره يوماً، وهو مرتاح ببشرته وشكله .

وحلّ في المرتبة الـ3 النجم Johnny Depp، البالغ من العمر 51 عاماً، فيما كانت المرتبة الـ4 من نصيب Daniel Craig، البالغ من العمر 44 عاماً، والمرتبة الـ5 لـHugh Jackman، البالغ من العمر 45 عاماً.

وجاء في المرتبة الـ6 Matt Damon، البالغ من العمر 43 عاماً، وفي المرتبة الـ7 Matthew McConaughey، البالغ من العمر 44 عاماً، وفي المرتبة الـ8 Will Smith، البالغ من العمر 45 عاماً.

وكانت المرتبة الـ9 والـ10 من نصيب النجم Sean Penn، البالغ من العمر 54 عاماً، والنجم Colin Firth، البالغ من العمر 53 عاماً، على التوالي.

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