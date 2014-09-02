ميريام فارس تعتمد نفس أسلوب كريستينا أغيليرا للإعلان عن ارتباطها

يبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس قد تأثّرت بالفنانة العالمية كريستينا أغيليرا، إذ استخدمت نفس الطريقة للإعلان عن ارتباطها.

ففي شهر شباط الفائت، نشرت الفنانة العالمية أغيليرا صورة على حسابها الخاصّ في موقع "تويتر"، تُظهر يدها وهي تُمسك بيد حبيبها، فيما بدا خاتم الخطوبة الضّخم واضحاً في يد كريستينا، مرفقة الصورة بتعليق: "هو سألني وأنا قلت......"، في إشارة إلى موافقتها على عرض الخطوبة، من المُدرب في برنامج "ذا فويس" بنسخته الأمريكية ماثيو روتلر، والذي تعرّفت إليه الفنانة في أواخر عام 2010.

ميريام فارس، من ناحيتها، استخدمت نفس الأسلوب في التّلميح إلى زواجها، إذ نشرت صورة ليل الأحد على حسابها في موقع "إنستغرام"، تُظهر يدها وهي تُمسك بيد أحد الأشخاص، فيما بدا خاتم زواجها واضحاً في يدها. وقد أرفقت ميريام الصورة بهاشتاغ "شهر العسل"، إلا أنّ ما يختلف في طريقة الفنانة اللبنانية هو أنه إلى حدّ الآن لم يصدر تصريح شخصيّ من قبلها تُؤكد فيه الخبر، في وقت لم تعلن عن اسم زوجها.

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