أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تشييع جنازة قتلى اشتباكات شارع الخزان في العريش

Google+ Print
تشييع جنازة قتلى اشتباكات شارع الخزان في العريش تشييع جنازة قتلى اشتباكات شارع الخزان في العريش

اللواء فؤاد عثمان، مدير أمن شمال سيناء

شيع أهالى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، جنازة قتلى اشتباكات شارع الخزان، وهما فايز أبوشيتة، وإسراء حسام الدين من مسجد الرفاعى بمدينة العريش.

وأعلنت مساجد العريش قبل تشييع الجنازة عبر مكبرات للصوت عن موعد الجنازة.

وجاء نص الإعلان ،أنه انتقلا إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله : فايز عبد الله حمدان أبو شيتة ، و إسراء حسام الدين النخلاوي ، وستشيع الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد الرفاعي بالعريش والعزاء على القبر ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان أصيب 3 ضباط، الأحد، في اشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومسلحين، بالعريش، خلال حملة مداهمات أمنية.

شنت مديرية الأمن بشمال سيناء حملة مداهمات على عدد من المنازل بمنطقة شارع الخزان بالعريش، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المسلحين أسفرت عن إصابة 3 من ضباط الأمن المركزي، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا