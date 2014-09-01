تشييع جنازة قتلى اشتباكات شارع الخزان في العريش

شيع أهالى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، جنازة قتلى اشتباكات شارع الخزان، وهما فايز أبوشيتة، وإسراء حسام الدين من مسجد الرفاعى بمدينة العريش.

وأعلنت مساجد العريش قبل تشييع الجنازة عبر مكبرات للصوت عن موعد الجنازة.

وجاء نص الإعلان ،أنه انتقلا إلى رحمة الله تعالى المرحوم بإذن الله : فايز عبد الله حمدان أبو شيتة ، و إسراء حسام الدين النخلاوي ، وستشيع الجنازة اليوم بعد صلاة العشاء من مسجد الرفاعي بالعريش والعزاء على القبر ، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان أصيب 3 ضباط، الأحد، في اشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومسلحين، بالعريش، خلال حملة مداهمات أمنية.

شنت مديرية الأمن بشمال سيناء حملة مداهمات على عدد من المنازل بمنطقة شارع الخزان بالعريش، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المسلحين أسفرت عن إصابة 3 من ضباط الأمن المركزي، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.