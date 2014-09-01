تونس أكثر الدول المصدرة للمقاتلين إلي داعش ومصر تتذيل القائمة

تتخذ العديد من دول العالم إجراءات من شأنها الحد من تدفق الأشخاص الراغبين بالانضمام إلى القتال على الأراضي السورية ولكن من هي الدول الأكثر تصديرًا للمقاتلين الذين يحاربون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق ” داعش “.

وبحسب “CNN”، توضح أرقام الخريطة، المأخوذة من الإحصاءات الرسمية للدول بحسب مركز “بوي” للأبحاث، أن أكثر الدول التي خرج منها مقاتلون إلى سوريا هي تونس حيث وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف، وتأتي في المرتبة الثانية، المملكة العربية السعودية التي خرج منها 2500 شخصًا، تليها المغرب بـ1500 شخصًا.

على الصعيد الدولي تبرز روسيا التي خرج منها أكثر من 800 شخص للقتال على الأراضي السورية ثم فرنسا التي خرج منها أكثر من 700 شخص.

وأشارت الإحصائية إلي ان مصر وليبيا والصومال في ذيل القائمة، حيث يقل عدد المقاتلون المصريون عن 50.