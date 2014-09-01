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#يوم_الحسم - بي.بي.سي: داني ويلبيك إلى أرسنال

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#يوم_الحسم - بي.بي.سي: داني ويلبيك إلى أرسنال #يوم_الحسم - بي.بي.سي: داني ويلبيك إلى أرسنال

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أن دانيل ويلبيك مهاجم مانشستر يونايتد سينتقل إلى أرسنال بشكل رسمي.

سكاي سبورتس كشفت أن اللاعب وصل إلى لندن للخضوع لإجراءات الكشف الطبي.

لكن الصفقة تعثرت بشكل مفاجئ، حين طلب اللاعب ألا ينتقل لأرسنال في صفقة إعارة لمدة موسم، بل بشكل نهائي.

ويلبيك كان يرغب في أن تكون حياته مرتبة، وألا يلعب مع أرسنال لعام واحد فقط، بينما النادي اللندني كان بحاجة للتفكير في الأمر، فتعطلت الصفقة.

ثم حسم المدفعجية أمرهم بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، وقرر أرسنال الظفر بخدمات المهاجم الإنجليزي الدولي.

ويدفع أرسنال 16 مليون جنيه استرليني للفوز باللاعب صاحب الـ23 عاما.

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