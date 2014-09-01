أحمد المغير عن «الإخوان والمصالحة»: «يتمنعن وهن الراغبات»

وصف أحمد المغير، الناشط الإخواني، قيادات جماعة الإخوان بـ«قيادات الخيانة»، وأنهم يسعون للتصالح مع النظام، على مبدأ «يتمنعن وهن الراغبات».

وقال «المغير» في حسابه على «فيس بوك»، الإثنين، إن «شبكة رصد تحاول تسويق المصالحة مع النظام، لمحاولة تصدير، أن الإخوان مش اللي عاوزين يتصالحوا ده النظام اللي بيتحايل عليهم، عشان تبقة شايف أنت أن التصالح هزيمة نفسية للنظام، ومع إعلاء سقف المكاسب حبتين ومع الوقت تقبل أنت الصلح اللي دوخ الانقلابيين الوحشين دول وتقول لنفسك ده هما اللي اتحايلوا علينا وباسوا أيدينا».

ووصف «المغير» مبادرة «محمد العمدة»، التي دعا فيها للتصالح مع النظام، وعدم عودة محمد مرسي للحكم بـ«دي يا سادة خلاصة الاتفاق اللي تم عقده بين (التنظيم الدولي) بقيادة قيادات مصر في الخارج الغير شرعية وبين الغرب في لندن و(العمدة) ما هو إلا ممهد ومرسال فقط».

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