انشقاق حزب الوسط

المفاجأة التى فجرها حزب الوسط بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية الذى يتزعمه الإخوان المسلمون تعد ضربة قاصمة لهذا التحالف ولتلك الجماعة، مهما ادّعى رواد التحالف وقادة الجماعة بعكس ذلك. الضربة القاصمة الأخرى هى تجميد حزب الوطن وجوده فى التحالف، ما يجعله فى الطريق للخروج منه، ولعل التالية هى تبرؤ الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية منه قريبًا. كل تلك الخطوات القائمة والمتوقعة تشى بعدة أمور:

أولًا: إن تحالف دعم الشرعية فقد ما كانت جماعة الإخوان تتغنّى به من أنه تحالف بين قوى سياسية، وأنها لا تشكل سوى طرف ضمن أطرافه. وعلى الرغم من أن ما تقوله الجماعة يبدو غير صحيح، حيث إنها العصب الرئيس فى هذا التحالف إلا أن افتراض صحته يجعل التحالف عمليًّا لا وجود له بغياب أبرز عناصره، كما كانت تدّعى الجماعة.

ثانيًا: إن استمرار الجماعة فى تبنى سياسة المكابرة بالإشارة إلى أن الخروج السابق للوسط والتالى للوطن، لا يعد سوى تغيّر فى التكتيك باعتبار أن الخارجين مازالوا يسمون ما حدث فى 30 يونيو انقلابًا، يعد استمرارًا لدفن الرؤوس فى الرمال، ورفضًا للنقد الذاتى الذى لم تعرفه الجماعة فى تاريخها.

ثالثًا: إن الانفصام السابق يُعد ضربًا للقوى الخارجية التى تدعم جماعة الإخوان المسلمين، سواء كانت تلك القوى تنظيمًا عابرًا للقومية كالتنظيم الدولى للإخوان المسلمين أو لبعض الأقطار الساعية لدور إقليمى يتجاوز دورها وحجمها فى المنطقة العربية ومحيطها الإقليمى، والمقصود هنا قطر.

رابعًا: إن أثر الموقف الأخير للوسط هو الخروج من شرنقة الإخوان وتحالفهم الذى يصبح يومًا بعد يوم مقصورًا عليهم، ومن ثم تبنى مواقف أكثر استقلالًا، حتى لو كان الوسط لايزال يسمى 3 يوليو 2013 انقلابًا. هنا يبدو الرهان من جديد على الرغبة فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وإعداد ترشيحات للحزب فى القوائم المطلقة والمقاعد الفردية، بأسماء قريبة منه، حتى لو انتمت لفكر الإخوان، بالاتفاق أو بعدم الاتفاق مع الجماعة.

خامسًا: تبقى مشكلة قادة الوسط فى السجون وبعضهم من الحمائم (أبو العلا ماضى) وبعضهم من الصقور (عصام سلطان)، وقادتهم فى الخارج، والأرجح أنهم معتقلون بالفعل بالبترودولار. وفى التقدير أن هناك انشقاقًا قادمًا لا محالة داخل الحزب.

سادسًا: تبقى السلطة فى الداخل ودورها فى حتمية الاستيعاب الإيجابى للتغيّر الذى حدث، وعدم التشكيك فيه جريًا خلف الإعلام الفلولى الصاعد حاليًا.