يوم_الحسم - ساوثامبتون ينهي إعارة الجزائري تايدر بعد شهر لـ ' عدم الالتزام '

بعد شهر واحد، أنهى ساوثمبتون إعارة النجم الجزائري سفير تايدر بسبب ما وصفه النادي الإنجليزي "بعدم الالتزام" من جانب اللاعب.

تايدر انتقل إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة لموسم واحد في صفقة تبادلية شهدت رحيل بابلو أوسفالدو عن النادي متجها إلى إنتر ميلان.

لكن اللاعب الجزائري الدولي الآن سيعود إلى إنتر ميلان بعد قرار ساوثامبتون الذي أعلنه النادي الإنجليزي مساء اليوم الاثنين.

ولم يلعب تايدر مع النادي الإنجليزي سوى مباراة ودية وحيدة أمام باير ليفركوزن.

وأكد البيان عن اللاعب صاحب الـ22 عاما "اللاعب لم يرتق لأعلى درجات الانتظام والالتزام المطلوبة في نادي ساوثامبتون، ولهذا تم إنهاء إعارته معنا".