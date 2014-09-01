أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#يوم_الحسم - ساوثامبتون ينهي إعارة الجزائري تايدر بعد شهر لـ ' عدم الالتزام '

Google+ Print
#يوم_الحسم - ساوثامبتون ينهي إعارة الجزائري تايدر بعد شهر لـ ' عدم الالتزام ' #يوم_الحسم - ساوثامبتون ينهي إعارة الجزائري تايدر بعد شهر لـ ' عدم الالتزام '

بعد شهر واحد، أنهى ساوثمبتون إعارة النجم الجزائري سفير تايدر بسبب ما وصفه النادي الإنجليزي "بعدم الالتزام" من جانب اللاعب.

تايدر انتقل إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة لموسم واحد في صفقة تبادلية شهدت رحيل بابلو أوسفالدو عن النادي متجها إلى إنتر ميلان.

لكن اللاعب الجزائري الدولي الآن سيعود إلى إنتر ميلان بعد قرار ساوثامبتون الذي أعلنه النادي الإنجليزي مساء اليوم الاثنين.

ولم يلعب تايدر مع النادي الإنجليزي سوى مباراة ودية وحيدة أمام باير ليفركوزن.

وأكد البيان عن اللاعب صاحب الـ22 عاما "اللاعب لم يرتق لأعلى درجات الانتظام والالتزام المطلوبة في نادي ساوثامبتون، ولهذا تم إنهاء إعارته معنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع