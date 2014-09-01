رونالدو: صديقي الوحيد من المدربين هو فيرجسون.. ومشاكل مورينيو كثيرة

تحدث كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عن المدربين الذين عمل معهم، منتخبا من بينهم أليكس فيرجسون أيقونة مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو في حديث صحفي يوم الاثنين: "من بين كل المدربين الذين عملت معهم، يمكنني القول إن صديقي الوحيد هو فيرجسون".

وتابع "هذا لا يمنع أن هناك أشخاص تعاملت معهم بأريحية كبيرة، مثل كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) ومانويل بيللجريني (مدرب الميرنجي الأسبق ومانشستر سيتي حاليا".

وعن جوزيه مورينيو مواطنه والذي دربه في ريال مدريد، صرح رونالدو "لقد كانت هناك فترات صعبة معه".

وكشف "مورينيو دخل في صدامات مع لاعبين أخرين كذلك، ومع الجمهور.. كانت فترة صعبة على أي حال".