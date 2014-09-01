أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو: صديقي الوحيد من المدربين هو فيرجسون.. ومشاكل مورينيو كثيرة

Google+ Print
رونالدو: صديقي الوحيد من المدربين هو فيرجسون.. ومشاكل مورينيو كثيرة رونالدو: صديقي الوحيد من المدربين هو فيرجسون.. ومشاكل مورينيو كثيرة

تحدث كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد عن المدربين الذين عمل معهم، منتخبا من بينهم أليكس فيرجسون أيقونة مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو في حديث صحفي يوم الاثنين: "من بين كل المدربين الذين عملت معهم، يمكنني القول إن صديقي الوحيد هو فيرجسون".

وتابع "هذا لا يمنع أن هناك أشخاص تعاملت معهم بأريحية كبيرة، مثل كارلو أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) ومانويل بيللجريني (مدرب الميرنجي الأسبق ومانشستر سيتي حاليا".

وعن جوزيه مورينيو مواطنه والذي دربه في ريال مدريد، صرح رونالدو "لقد كانت هناك فترات صعبة معه".

وكشف "مورينيو دخل في صدامات مع لاعبين أخرين كذلك، ومع الجمهور.. كانت فترة صعبة على أي حال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع