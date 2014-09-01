يوم_الحسم - سكاي: داني ويلبيك في أرسنال

يخضع داني ويلبيك مهاجم مانشستر يونايتد لإجراءات الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى أرسنال، لو صح تقرير شبكة سكاي سبورتس البريطانية.

يونايتد يرغب في التخلص من عدد كبير في قائمته، يرى لويس فان جال مدرب الفريق أن لا دور لهم في النادي، وكان منهم خافيير هرنانديز وشينجي كاجاوا. والثالث ويلبيك.

داني ويلبيك كان مطلوبا في توتنام هوتسبر، لكن أرسنال دخل السباق في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويحتاج أرسنال لداني ويلبيك حتى يغطي مركز رأس الحربة الذي عانى من ضربة قوية في نادي المدفعجية بإصابة أوليفر جيرو التي تحتاج لأربعة أشهر من العلاج.

ويأتي رحيل ويلبيك في اللحظات التي تشهد إكمال مانشستر يونايتد لصفقة راداميل فالكاو الذي يأتي من موناكو.

وإن تمت صفقة فالكاو وويلبيك، سيمتلك يونايتد من المهاجمين الثلاثي روبن فان بيرسي وواين روني مع راداميل.