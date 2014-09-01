يوم_الحسم - فالكاو يصل مانشستر يونايتد

وصل راداميل فالكاو نجم موناكو إلى نادي مانشستر يونايتد تمهيدا لانتقاله إلى قلعة الشياطين الحمر.

فالكاو ظل منتظرا لريال مدريد، لكنه في النهاية كاد أن ينتهي به المطاف في مانشستر سيتي.

وفي اللحظة الأخيرة، دخل مانشستر يونايتد السابق كونه الأجهز ماليا، وخطف النجم الكولومبي.

انتقال فالكاو سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم يدفع فيه يونايتد 12 مليون يورو إلى موناكو.

ويحصد فالكاو ما يتجاوز 300 ألف استرليني اسبوعيا كراتب، في عرض قوي من يونايتد كان السبب في فوز الشياطين بالصفقة التي تنازع عليها نصف أندية أوروبا.