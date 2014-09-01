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إبراهيم: الأهلي لم يفاوضني .. والزمالك مستفيد من بيعي

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إبراهيم: الأهلي لم يفاوضني .. والزمالك مستفيد من بيعي إبراهيم: الأهلي لم يفاوضني .. والزمالك مستفيد من بيعي

أنكر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق وجود مفاوضات مع النادي الأهلي، قبل إتمام انتقاله إلى صفوف ماريتيمو البرتغالي.

وأوضح إبراهيم "الأهلي لم يفاوضني، وعقدي مع ماريتيمو لا يوجد به شرط جزائي يمنعني من الانتقال لنادٍ آخر داخل ".

وقال اللاعب الشاب في تصريحات تليفزيونية: "مع احترامي لجميع الأندية في مصر، لن ألعب لغير الزمالك، لأنه النادي الذي تربيت بداخله".

وأضاف "سعيت بقوة لاستفادة الزمالك من احترافي، لأنه كان من الممكن أن أرحل مجاناً بعد أقل من 6 أشهر".

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته "عقدي مع ماريتيمو يمنح الزمالك 30% من عائد بيعي لنادٍ آخر، وأتمنى أن أنهي مسيرتي في الزمالك".

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