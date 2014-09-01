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ميسي‬ يغيب عن قائمة «التانجو» الأرجنتيني في لقاء ألمانيا الودي

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ميسي‬ يغيب عن قائمة «التانجو» الأرجنتيني في لقاء ألمانيا الودي ميسي‬ يغيب عن قائمة «التانجو» الأرجنتيني في لقاء ألمانيا الودي

ليونيل ميسي

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، المهاجم ليونيل ميسي من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ودية أمام ألمانيا بعد غد الأربعاء.

وذكر موقع الاتحاد المحلي للعبة على الإنترنت، أن سبب استبعاد ميسي من القائمة يعود لشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية.
> وضمت القائمة، سيرجيو روميرو (سامبدوريا الإيطالي)، و ماريانو اندوخار (نابولي الإيطالي) لحراسة المرمى.

في الدفاع: بابلو زاباليتا ، ومارتن ديمكليس (مانشستر سيتي الإنجليزي) ، و فيدريكو فرنانديز (سوانزي الإنجليزي) ، و ماركوس روخو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) ، و هوجو كامبانيار، و (انترناسيونالي الإيطالي) ، و خوسيه باسانتا (فيورنتينا الإيطالي).

في الوسط: خافيير ماسكيرانو (برشلونة الإسباني) ، و فرناندو جاجو (بوكا جونيورز) ، و لوكاس بيليا (لاتسيو الإيطالي) ، و ريكاردو الفاريز (انترناسيونالي الإيطالي) ، و أوجوستو فرنانديز (سيلتا فيغو الإسباني) ، و انخيل دي ماريا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) ، و إنزو بيريز (بنفيكا البرتغالي) ، و ايريك لاميلا (توتنهام هوتسبير الإنجليزي).

وفي الهجوم: غونزالو هيجواين (نابولي الإيطالي) ، و سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) ، و نيكولاس جايتان (بنفيكا البرتغالي) ، و ايزيكيل لافيتسي (باريس سان جيرمان الفرنسي).

وتعد تلك المواجهة بين الفريقين هي الأولى للفريقين بعد نهائي بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرا بالبرازيل في يوليو الماضي الذي جمع بينهما، وانتهت المباراة وقتها بفوز ألمانيا بهدف دون رد.

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