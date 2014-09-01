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مقتل وإصابة 100 مسلح من بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

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مقتل وإصابة 100 مسلح من بوكو حرام شمال شرق نيجيريا مقتل وإصابة 100 مسلح من بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

جماعة بوكو حرام

لقي نحو 70 مسلحا يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام المتشددة مصرعهم وأصيب نحو 30 أخرين اثناء محاولة فاشلة من قبل الجماعة لاحتلال بلدة (باما) بولاية (بورنو) شمال شرق نيجيريا اليوم الإثنين.

وقال عضو في اللجان الشعبية التي كلفها الجيش بالتصدي للجماعة انه شاهد نحو 70 جثة لمسلحين قتلوا اثناء الهجوم الفاشل لاحتلال البلدة، مشيرا إلى تمكن الجيش من التصدي للمسلحين وتصفية هذا العدد الكبير منهم.

من جانبه، أكد مسئول عسكري رفض الإفصاح عن هويته صد الهجوم ومقتل مسلحين دون تحديد عدد الضحايا.

وفي السياق الأمني، أعلن الجيش في بيان مقتضب فرض حظر التجول ليلا علي مدينة (ميدوجوري) عاصمة ولاية (بورنو) التي تعتبر المقل الرئيسي لجماعة بوكو حرام بنيجيريا.

أ ش ا

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