صحيفة بريطانية: كويتي مقرّب من «الإخوان» ممول رئيسي لـ«داعش»

ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن الداعية الكويتي الشهير، نبيل العوضي، المقرب من جماعة الإخوان، من الممولين الرئيسيين لتنظيم الدولة اﻹسلامية بالعراق والشام «داعش»، على حد قولها.

واستندت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الإثنين، في اتهامه إلى تصريحات صادرة عن رجال دين بارزين في الإمارات، والسعودية، قالوا فيه إن «العوضي» يستخدم أموال التبرعات لتمويل الجماعات الجهادية المسلحة في سوريا والعراق.

وأوضح الموقع أن «العوضي» الذي يشغل الآن يشغل منصب رئيس رابطة علماء الكويت، متهم بتمويل «داعش» بملايين الدولارات عندما كان مديراً لمدرسة ابتدائية إسلامية في مدينة برمنجهام ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.

وأضاف الموقع أن «العوضي»، المقرب من جماعة الإخوان، يدعي أنه عضو في حملة لجمع التبرعات لسوريا من قبل الجمعيات الخيرية الكويتية، وزعم أنه تعرض لضغط شديد كي يتوقف عن جمع المساعدت لسوريا غير أنه أكد أن «المال لا يزال يجد طريقه لسوريا عبر قنوات خلفية».

وقال الموقع أن «العوضي» الذي كان يسكن في منطقة بريكستون بجنوب لندن، أنشأ قبل 7 أعوام مدرسة «البر» في منطقة نيشيلز ببرمينجهام، وظل يمتلكها حتى فبراير 2013، إلا أن هذه المدرسة تبين أنها كانت على علاقة وثيقة بمنظمة «المنتدى الإسلامي» المتطرفة، بحد وصف الصحيفة.

ووفقا للموقع، اجتذب المنتدى الإسلامي الذي يتخذ من لندن مقراً له العديد من رجال الدين المتطرفين ووفر لهم منصة للحديث والتواصل مع أتباعه، كما أنه تعرض للتحقيق عدة مرات بعد ورود معلومات عن تمويله جماعة بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا، إلا أن المنتدى سارع بنفي أي علاقة له بميليشيات بوكو حرام، وأعلن عن إدانته لجميع أشكال الإرهاب.

وأشار الموقع إلى أن الكويت سحبت جنسية «العوضي» الكويتية، ومعه 9 آخرون، على خلفية ما اعتبرته إثارة للبلبلة، وتهديد اﻷمن القومي، وذلك في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري.