مساعد وزير الداخلية: نبحث مع الإنتربول تسليم الهاربين من «الإخوان»

قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إن الأيام المقبلة ستشهد تقدما ملموسا فى ملف تسليم الهاربين من قيادات جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه بحث مع الأمين العام للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» رونالد نوبل، الذى يزور مصر حاليا، تسريع وتيرة ملاحقة المتهمين الهاربين فى الخارج بمن فيهم قيادات الجماعة، وأن يكون التعامل مع الأمر من الجانب القانونى والجنائى فقط، دون أى مواءمات سياسية.

وحول حقيقة استغلال المتهمين لعدد من زوايا الصلاة فى حلوان كمخازن سلاح، قال اللواء شفيق، في حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «هذه مصيبة بالفعل؛ حيث اعترف المتهمون أنهم أخفوا الأسلحة والملابس السوداء التى ظهروا بها فى الفيديو فى زوايا الصلاة بحلوان، وأرشدوا عنها، ومنها مخزن سلاح بغرفة تقع أعلى مسجد الحق بمنطقة عرب غنيم فى حلوان، وعثر بداخلها على 5 بنادق خرطوش، و4 فرود خرطوش، وبندقية رش، و122 طلقة خرطوش، و19 طلقة آلية، و13 صديرى واقى من الرصاص، أحدها مستولى عليه من إحدى سيارات الشرطة التى أحرقوها، بالإضافة إلى 4 أحذية كانوا يرتدونها خلال التصوير، فضلا عن المسئول عن تلك الزاوية، والذى تولى مسئولية إخفاء تلك الأسلحة».

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه سيتم عقد جلسة مع المسئولين بوزارة الأوقاف خلال الفترة المقبلة لإحكام رقابة الأوقاف على تلك الزوايا بشكل فعال؛ ضمانًا لعدم استغلالها فى تخزين الأسلحة أو أية ممارسات من قبل عناصر تنظيم الإخوان الارهابى.

وحول حقيقة وجود بما يسمى بـ«داعش» فى مصر، قال اللواء شفيق: «مفيش حاجة اسمها داعش فى مصر، والإخوان هم من يثيرون ذلك ويروجون له لاستخدامه كفزاعة للشعب المصرى، مثلما أثير من قبل عن وجود الجيش المصرى الحر، وأؤكد ان مصر دولة قوية بشعبها وجيشها وداخليتها، ومن يعلم حقيقة ومعنى تلك القوة لن يشغل باله بتلك الأمور».