«أوباما» يبلغ الكونجرس موافقته على شن ضربات جوية في العراق

أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أبلغ الكونجرس رسميا، الإثنين، بأنه وافق على توجيه ضربات جوية مستهدفة في العراق للمساعدة في إيصال المعونة الإنسانية لبلدة آمرلي الشيعية المحاصرة، ويتعين على أوباما أن يخطر الكونجرس بموجب قرار الصلاحيات المتعلقة بالحرب.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، كيتلين هايدن: «هذه العملية متسقة مع المهام العسكرية التي وضعت حتى الآن في العراق المتمثلة في حماية الموظفين الأمريكيين والمنشآت الأمريكية وللتعامل مع الوضع الإنساني على الأرض».