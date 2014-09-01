الطماطم تحمي الرجال من سرطان البروستات

استنتج العلماء ان الطماطم تحمي الرجال من الاصابة بسرطان البروستات.

توصل علماء جامعة بريستول البريطانية الى هذا الاستنتاج، من نتائج التجارب التي اجروها، حيث بينت ان الرجال (50 – 65 سنة) الذين يتناولون الطماطم بصورة منتظمة لا يصابون بهذا المرض، مقارنة بالذين لا يحبون الطماطم أو نادرا ما يتناولونها.

وينصح الأطباء حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الالكترونية بتناول 10 وجبات من الطماطم اسبوعيا (الوجبة 150 غم). ويمكن تناولها مطبوخة وطازجة أو على شكل معجون وعصير. ويربط العلماء هذه الفائدة بوجود مادة الليكوبين في الطماطم التي تعتبر من المضادات القوية للأكسدة، وتحمي الحمض النووي والخلايا من التفتت بسبب السموم.

وتجدر الاشارة الى ان الأطباء ينصحون عادة الرجال بعدم تناول الأطعمة الدسمة والمقلية والمالحة، والوجبات السريعة. كما أن الجلوس لفترات طويلة والتدخين يساعدان في ازدياد احتمال الاصابة بمرض البروستات وأمراض القلب والأوعية الدموية.