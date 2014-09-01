بعد ثغرة “icloud”.. أهم 5 حقائق لا تعرفها عن شركة “آبل” .. سر التفاحة وسيولة نقدية تفوق أمريكا

كتب: أحمد سعيد

بعد تسريب صور عدد من مشاهير الفن وهم “عراة” على الإنترنت، وذلك بعد اختراق حساباتهم على خدمة “iCloud”، التابعة لشركة “آبل”، الأمر الذي فجر تساؤلاً عن مدى أمان خدمات التخزين السحابي على خصوصية المستخدم.

ولم تعلق شركة “آبل”، رسمياً على عملية الإختراق، ويعتقد أن السبب ورائها يعود إلى ثغرة في خاصة “Find my iPhone”.

فهناك 5 حقائق مثيرة قد تجهلها عن شركة “آبل”، حيث تعد شركة أبل واحدة من أهم وأضخم الشركات العالمية في العالم، فهي تصنّع أبرز الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وبعد نحو 38 عاماً على إنشائها، اخترنا لكم 5 حقائق قد تجهلونها عن الشركة وتشمل..

نيوتن والشعار القديم

الشعار الأول لشركة أبل لا يشبه شعارها اليوم، هل تعلم أن شعار التفاحة المقضومة لم يكن الشعار الأول للشركة الأمريكية، بل كان شعارها يتضمن كلمات “أبل كومبيوتر كو” تتوسطها صورة العالم نيوتن والتفاحة فوقه.

كما تعد هي القيمة السوقية الأعلى في العالم، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة أبل 568 مليار دولار، وهو ما يفوق أي شركة أخرى في العالم. وتحل شركة إكسون موبيل في المرتبة الثانية، ولكن متأخرة كثيراً عن أبل، إذ تبلغ قيمتها السوقية 400 مليار دولار.

براءة أختراع فتح القفل باللمس

براءة اختراع حول خاصية فتح قفل الشاشة، إن شركة أبل هي الوحيدة في العالم التي تملك براءة اختراع حول خاصية فتح قفل الشاشة بلمسة واحدة “سلايد تو أنلوك”، ولهذا فإن هواتف الشركات المنافسة تعتمد أساليب مختلفة لفتح قفل الشاشة مثل ربط الأشكال والنقاط بعضها ببعض، أو الأرقام، وغيرها من الأساليب.

رواتب أعضاء مجلس الإدارة حوالي نصف مليار دولار

رواتب أعضاء مجلس الإدارة، أظهر بحث مؤخراً أن أعضاء مجلس إدارة التسعة الأوائل لدى أبل يتقاضون ما مجموعه 441 مليون دولار سنوياً، وهو ما يفوق رواتب 95 ألف موظف صيني يعملون في مصانع فوكس كون التي تقوم بتصنيع منتجات الشركة الأمريكية.

سيولة نقدية تفوق أمريكا نفسها

كما أن السيولة النقدية لها هي الأضخم، هل تعلم أن أبل في يوم من الأيام كانت تملك سيولة نقدية تفوق تلك التي تملكها الدولة الأمريكية نفسها، ففي يوليو من عام 2011 كانت أبل تملك احتياطيا نقدياً يبلغ 75.88 مليار دولار، بينما كانت وزارة الخزنة الأمريكية تملك 73.77 مليار دولار فقط.