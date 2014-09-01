روسيا اليوم: 66% من المهتمين بالشرق الأوسط يرجحون فشل القضاء على “داعش”

كشف استطلاع رأي لقناة روسيا اليوم تم إجراؤه علي مترددي الموقع أن 66% من متابعي الشأن في الشرق الاوسط يرجحون أن جهود المجتمع الدولي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق”داعش” سوف تبوء بالفشل. بينما رأي 33 أنه ربما تنجح جهود الدول الكبري في محاربة التنظيم.

> من ناحية أخري شنت الطائرات الأمريكية أمس الأحد 31 أغسطس غارات على موقعين لتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق أحدهما قرب بلدة آمرلي، والثاني قرب سد الموصل.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية ونشر على موقعها الإلكتروني أن مجموع الغارات التي شنتها الطائرات الأمريكية في العراق منذ 8 أغسطس بلغ 120 غارة بينهم 80 غارة في منطقة سد الموصل.

وأضاف البيان أن الغارة بالقرب من سد الموصل أدت إلى تدمير عربة مسلحة بينما أدت الغارة قرب بلدة آمرلي إلى تدمير دبابة لـ “الدولة الإسلامية”.

وكانت قوات مشتركة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية استعادت الأحد بلدة آمرلي بعد اقتحامها من عدة محاور مستفيدة من ضربات الطائرات الحربية العراقية إضافة إلى ضربات دقيقة وجهتها طائرات أمريكية لمواقع وتجمعات تنظيم “الدولة الإسلامية” وأسلحته الثقيلة حول آمرلي.