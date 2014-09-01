افتتاح معمل الإلكترونيات والأجهزة النانو مترية بجامعة جنوب الوادي بقنا

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، الإثنين، معمل الإلكترونيات والأجهزة النانو مترية بمقر الجامعة بمدينة قنا.

قال الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، المشرف على معمل الإلكترونيات والأجهزة النانو مترية، إن المعمل يتكون من 4 وحدات، وهي، وحدة التكنولوجيا الحيوية، ووحدة تصنيع الأجهزة، ووحدة القياسات، ووحدة تحضير العينات النانو مترية.

وأضاف «عبدالفتاح»، إن المعمل يتعامل مع العديد من الجهات الصناعية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومصنع المكين لصناعة الخلايا الشمسية بسيناء، ويتعاون المعمل مع العديد من الجهات البحثية بدول فرنسا واليابان والمجر وكندا، بالإضافة إلى 15 كلية في 6 محافظات، منها، أسوان وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ والقاهرة.