«التعليم»: لم ولن نمنع الأطفال المرضى بـ«السكر» من الالتحاق بالمدارس

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لم ولن تمنع أي طفل مريض بالسكر من الالتحاق بالمدارس.

وقال أبو النصر، في تصريحات له الإثنين، إن الوزارة علمت برفض مدرسة خاصة استقبال طفل بها لمجرد أنه مريض بالسكر، لافتا إلى أنه قد أصدر قرارا بإرسال لجنة خاص إلى هذه المدرسة للتحقيق في الأمر.

وشدد الوزير على أن التعليم حق مكفول للجميع، ولا يملك أي فرد حق حرمان الأطفال المرضى من الالتحاق بالمدارس، ولفت الى أن الوزارة تولي اهتمام كبيرا بهؤلاء الأطفال وتدعم حقهم في التعليم في المدرسة التي يختارها أولياء أمورهم.