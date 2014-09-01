40 منشأة في دبي تقدم باقات السياحة العلاجية باقة الفحوصات

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أحدثت هيئة الصحة بدبي مكتباً للسياحة العلاجية، يتبع لإدارة التنظيم الصحي للإشراف على الباقات التي ستقدمها الجهات المعنية، فيما تم تأهيل 40 منشأة من القطاع الخاص في المرحلة الأولى لتقديم تلك الباقات، وذلك بعد التأكد من مطابقة جودة الخدمات التي تقدمها تلك المرافق مع المعايير العالمية.

وقال الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي رئيس استراتيجية السياحة العلاجية لـ البيان: إن الهيئة بطور التعاقد مع مكاتب عالمية لها باع طويل في السياحة العلاجية، سيتم ترشيحها من قبل دائرة السياحة في الدول المستهدفة في المرحلة الأولى.

موضحاً بأن هذه الباقات سيتم الترويج لها في الأسواق المستهدفة والمتمثلة بدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا ودول الاتحاد السوفييتي ودول جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبعض الدول الافريقية، لافتاً الى ان المرحلة الأولى ستركز على 7 تخصصات طبية برزت فيها المرافق المؤهلة .

وفي مقدمتها التجميل والجراحة والعظام والإخصاب والعمود الفقري والعيون والفحوصات الطبية والأسنان، للوقوف على التخصص الأكثر طلباً خاصة وان كل دولة من الدول العالمية المعروفة في السياحة العلاجية تركز على تخصص معين.

خطط

وأضاف: إن استراتيجية الهيئة تقوم على خطط قصيرة المدى تشمل تقديم الباقات العلاجية من خلال موقع سيتم إنشاؤه على شبكة الانترنت وستكون الباقة شاملة لكل الخدمات المطلوبة بما في ذلك تكلفة العلاج والإقامة في الفنادق وتذاكر السفر والمواصلات وتأشيرات الدخول لافتاً الى ان المراكز التي تم تأهيلها لديها تعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية بالسياحة العلاجية، وتتعامل مع التأمين الصحي محلياً وعالمياً.

وقال: إن الهيئة بدأت بالخطوة الأولى وتشمل تطوير الباقات، وذلك بعد دراسة ميدانية للأسعار والخدمات العالمية وستكون الخطوة الثانية طويلة المدى بحيث يتم التعريف والترويح للسياحة العلاجية في دبي على نطاق أوسع لتشمل كافة دول العالم بحيث تكون دبي وجهة علاجية للمرضى من مختلف دول العالم، لافتاً إلى ان الباقات سيتم إطلاقها خلال مؤتمر السياحة العلاجية الذي ستستضيفه دبي خلال الفترة من 22-23 أكتوبر المقبل.

مهام

وأوضح بأن المهام التي يقوم بها مكتب السياحة العلاجية تتمثل بتحديد فرص الاستثمار في القطاع الصحي ووضع الخطط التسويقية والترويج للسياحة العلاجية والمتابعة والتنسيق مع مقدمي الرعاية الصحية الأولية داخل الدولة، والإعداد والتحضير لمؤتمر دبي للسياحة العلاجية وتطوير مهارات التواصل بمختلف اللغات، والقيام بالأبحاث والتحليلات المستمرة لتحديد الفرص المتاحة للاستثمار.

كما سيقوم المكتب بإدارة الشراكات مع الجهات الحكومية وآلية التعامل مع المؤسسات السياحية المختلفة، والتعامل مع المنشآت الصحية المشاركة في السياحة العلاجية ووضع خطة للتعامل مع الشكاوى الطبية للسياح.

موقع استراتيجي

وبين ان الموقع الاستراتيجي لدبي، و توفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئة والمناخ الاستثماري الجاذب لرجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام، وتوفر القوانين والتشريعات المرنة والمتطورة الناظمة لممارسة المهن الصحية، ووجود البنى التحتية الداعمة للسياحة العلاجية.

وتطور القطاع الصحي وتوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة في مختلف التخصصات الطبية، وحصول المستشفيات الحكومية وعدد من المستشفيات الخاصة على شهادات الاعتماد الدولية في الجودة كلها مقومات تؤهلها للمنافسة بقوة في صناعة السياحة العلاجية التي تتنافس عليها اكبر دول العالم .

وهو ما سيؤهلها بالتأكيد للحصول على نصيب جيد من هذا القطاع، مشيراً إلى أن النمو السنوي لعدد السياح في دبي يقدر بنحو 2 .7% حتى عام 2015 حسب تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح في دبي عام 2015 إلى 14 مليون سائح وبحلول اكسبو 2020 الى اكثر من 20 مليوناً وهؤلاء مستخدمون محتملون لخدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع القطاع الطبي الخاص لتوفير خدمات صحية متميزة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية تجذب الزوار لإمارة دبي من خلال بناء نظام صحي يدعم التميز في مجال الرعاية الصحية ضمن قالب سياحي يركز على الكادر المهني والتميز في الخدمات والتخصصات الطبية التي تساهم في استقطاب الراغبين بالعلاج إلى إمارة دبي.

تسهيلات

وقال إن إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون من خلال التقدم بطلب إلكتروني لإدارة التنظيم الصحي التي تقوم بتقييم الشهادات والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهات مختصة في هذا المجال، وإجراء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وفيما يتعلق بتراخيص المنشآت الصحية دعا الدكتور رمضان الراغبين في الحصول على هذه التراخيص بالتقدم الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي بهذا الخصوص، حيث تتم مراجعة الطلب والتأكد من مدى استيفائه لمتطلبات وشروط الترخيص ومدى تطابق المعلومات مع الواقع وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية بعد استيفاء كافة متطلبات وشروط الترخيص.