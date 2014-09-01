وزير الداخلية اليمني يدعو إلى التعامل الحكيم مع المظاهرات والاعتصامات السلمية

دعا وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسين الترب، إلى التعامل الحكيم مع المظاهرات والاعتصامات السلمية التى كفلها الدستور والقانون.

> وأكد الوزير – في اجتماع، اليوم الاثنين، ضم قيادات وزارة الداخلية لمناقشة الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد – ضرورة رفع الاستعدادات الأمنية لحماية المواطنين وتأمين المنشآت، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح وزير الداخلية أنه فى الوقت الذي يكفل فيه القانون حق التظاهر السلمي، فإنه يجرم حمل السلاح وقطع الطرق وعرقلة حركة سير المواطنين.

> ودعا اللواء الترب، المواطنين إلى الإحساس بالمسئولية الوطنية والالتزام بالقانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ويجيء هذا الاجتماع بالتزامن مع المظاهرات التى قامت بها جماعة أنصار الله /الحوثيون/ في العاصمة صنعاء، وقاموا بقطع الطرق، مما أدى إلى حدوث شلل في وسط العاصمة وأطرافها.

أ ش أ