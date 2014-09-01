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تأجيل محاكمة الظواهري و67 أخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى لـ 21 سبتمبر

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تأجيل محاكمة الظواهري و67 أخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى لـ 21 سبتمبر تأجيل محاكمة الظواهري و67 أخرين بتهمة إنشاء تنظيم إرهابى لـ 21 سبتمبر

 

الظواهري

أرجات محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الإثنين، جلسة محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، لـ 21 سبتمبر الجارى لإحضار المتهم أحمد محمد عبد الرازق عقب تماثله للشفاء وعرض متهم أخر على الطب الشرعي.

وكانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

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