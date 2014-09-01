أعضاء لجنة الأمن القومی الإيراني یزورون سلطنة عمان والكویت وقطر

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوری الإسلامي (البرلمان) الإيراني نقوی حسینی أن أعضاء اللجنة سیقومون أواخر شهر سبتمبر الجاری بجولة بدول منطقة الخلیج تشمل سلطنة عمان والكویت وقطر لتعزیز الدبلوماسیة البرلمانیة.

ونقلت وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية عن حسینی قوله ” إن الهدف من زیارة أعضاء اللجنة لسلطنة عمان وقطر والكویت ، دعم الدبلوماسیة البرلمانیة واجراء لقاءات مع المسؤولین فی تلك الدول لبحث تطویر العلاقات”.

وأضاف أن لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوری الإيراني عازمة علی تفعیل الدبلوماسیة البرلمانیة نظرا للمستوی الجدید لعلاقات ایران مع دول الجوار ، وقرار إيران بخصوص ترسیخ وتعزیز العلاقات.

أ ش أ